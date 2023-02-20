Rafael Czichos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Czichos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Czichos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Czichos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Czichos 14 Mayıs 1990 tarihinde Djidda şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Czichos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Rafael Czichos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Czichos'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Czichos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Czichos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafael Czichos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Czichos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ottersberg U19

1 Temmuz 2008 yılında Ottersberg

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2012 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2015 yılında Kiel

1 Temmuz 2018 yılında Köln

2 Ocak 2022 yılında Chicago

Rafael Czichos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Czichos şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Verden 04 (2006-2007), TSV Ottersberg (2007-2008)

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