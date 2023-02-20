Jairo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Torres 5 Temmuz 2000 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ían Jairo Misael Torres Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Jairo Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo Torres'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jairo Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iantorres187/

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Jairo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jairo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

1 Mayıs 2022 yılında Chicago

Jairo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Torres şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jairo Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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