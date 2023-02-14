Maren Haile Selassie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maren Haile Selassie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maren Haile Selassie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maren Haile Selassie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maren Haile Selassie 13 Mart 1999 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre,Etiyopya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maren Haile Selassie Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Maren Haile Selassie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maren Haile Selassie'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maren Haile Selassie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mhselassie/

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Maren Haile Selassie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maren Haile Selassie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Maren Haile Selassie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maren Haile Selassie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich

8 Ocak 2019 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2019 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

12 Ağu 2020 yılında FC Zürich

11 Eylül 2020 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ocak 2022 yılında FC Lugano

31 Ocak 2023 yılında Chicago

31 Aralık 2023 yılında FC Lugano

Maren Haile Selassie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maren Haile Selassie şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maren Haile Selassie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (2009-2012, 2013-2014, 2014-), FC Volketswil (2012-2013, 2014)

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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