Fabian Herbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Herbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Herbers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Herbers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Herbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Herbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Herbers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Herbers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Herbers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Herbers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Herbers 17 Ağustos 1993 tarihinde Ahaus şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Herbers Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Fabian Herbers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 9 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Fabian Herbers'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Herbers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fherbers9393

http://www.instagram.com/fherbers93/

Fabian Herbers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Herbers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Herbers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Herbers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2011 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2012 yılında VfL Rhede

1 Temmuz 2013 yılında CU Bluejays

14 Ocak 2016 yılında Philadelphia

24 Mart 2016 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2016 yılında Philadelphia

30 Haziran 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Philadelphia

23 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2018 yılında Philadelphia

9 Aralık 2018 yılında Chicago

Fabian Herbers kimdir

Fabian Herbers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Herbers şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ottenstein, SuS Stadtlohn, FC Twente Enschede (-2011), Preußen Münster (2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabian Herbers nereli

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