Kendall Burks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kendall Burks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kendall Burks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kendall Burks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kendall Burks 8 Ekim 1999 tarihinde Tacoma, Washington şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kendall Burks Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kendall Burks'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kendall Burks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kendall Burks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kendall Burks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kendall Burks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında CSU Bakersfield

1 Ocak 2020 yılında Washington

11 Ocak 2022 yılında Chicago

Kendall Burks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kendall Burks şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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