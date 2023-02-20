Jeff Gal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeff Gal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeff Gal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeff Gal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeff Gal 6 Nisan 1993 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jeffrey Joseph Gal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeff Gal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeff Gal'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeff Gal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeff Gal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jeff Gal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeff Gal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında CU Bluejays

1 Ağustos 2013 yılında Virginia Cavs

1 Ağustos 2014 yılında Bridges FC

1 Şubat 2015 yılında Lidköping

1 Şubat 2017 yılında BK Forward

28 Şubat 2019 yılında Skövde AIK

15 Temmuz 2019 yılında Degerfors

31 Ocak 2023 yılında Chicago

Jeff Gal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeff Gal şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.