Javier Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Casas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Casas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javier Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Casas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Casas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Casas 14 Mayıs 2003 tarihinde Melrose Park, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Casas Jr. şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Casas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Casas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 10 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Javier Casas'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Javier Casas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Casas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Javier Casas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Casas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2020 yılında Chicago

24 Temmuz 2021 yılında Forward Madison

11 Eylül 2021 yılında Chicago

Javier Casas kimdir

Javier Casas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Casas şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Javier Casas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Javier Casas nereli

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