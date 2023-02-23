Cephas Malele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cephas Malele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cephas Malele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cephas Malele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cephas Malele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cephas Malele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cephas Malele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cephas Malele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cephas Malele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cephas Malele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cephas Malele 8 Ocak 1994 tarihinde Buco-Zau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Angola uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cephas Malele Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Angela Rullo yapmaktadır. Cephas Malele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cephas Malele'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cephas Malele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cephas Malele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cephas Malele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cephas Malele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Zürich U21

19 Temmuz 2011 yılında Palermo U19

1 Temmuz 2013 yılında Palermo

26 Temmuz 2014 yılında Virtus Entella

7 Ocak 2015 yılında Palermo

8 Ocak 2015 yılında Trapani

30 Haziran 2015 yılında Palermo

30 Temmuz 2015 yılında Atlético CP

30 Haziran 2016 yılında Palermo

17 Ağustos 2016 yılında Leixões

4 Ocak 2017 yılında Palermo

5 Ocak 2017 yılında Varzim

30 Haziran 2017 yılında Palermo

31 Ağustos 2017 yılında Varzim

1 Temmuz 2018 yılında Arouca

22 Eylül 2019 yılında Oliveirense

8 Eylül 2020 yılında FC Arges

13 Ağustos 2021 yılında Al-Tai

4 Ağustos 2022 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2023 yılında Al-Tai

Cephas Malele kimdir

Cephas Malele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cephas Malele şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Industrie Zürich (2004-2005), FC Zürich (7/9/2005-2011), Palermo (2011-2013)

Cephas Malele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Cephas Malele nereli

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