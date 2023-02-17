Christopher Wernitznig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Wernitznig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christopher Wernitznig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christopher Wernitznig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christopher Wernitznig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Wernitznig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Wernitznig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Wernitznig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Wernitznig 24 Şubat 1990 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Wernitznig Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Christopher Wernitznig, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Wernitznig'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christopher Wernitznig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Wuschi24

Christopher Wernitznigboyu ve yaşı kaç

Christopher Wernitznig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Wernitznig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Christopher Wernitznig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Wernitznig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2001 yılında Bad Bleiberg Jg

2 Ağu 2004 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2005 yılında VSV Altyapı

1 Ocak 2007 yılında Villacher SV

1 Temmuz 2008 yılında SV Spittal/Drau

15 Temmuz 2009 yılında Villacher SV

9 Ocak 2011 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Christopher Wernitznig kimdir

Christopher Wernitznig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Wernitznig şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ATUS Nötsch (03/1997-), BSV Bad Bleiberg, SK Sturm Graz

Christopher Wernitznig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Christopher Wernitznig nereli

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