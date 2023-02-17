Sinan Karweina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Karweina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Karweina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Karweina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Karweina 29 Mart 1999 tarihinde Gummersbach şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Karweina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC International Sports yapmaktadır. Sinan Karweina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sinan Karweina'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sinan Karweina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Karweina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinan Karweina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Karweina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

3 Temmuz 2021 yılında Türkgücü Münch.

8 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Sinan Karweina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Karweina şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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