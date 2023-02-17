Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcel Kostenbauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Kostenbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Kostenbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Kostenbauer 26 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Kostenbauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Marcel Kostenbauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Kostenbauer'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcel Kostenbauerboyu ve yaşı kaç

Marcel Kostenbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Kostenbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcel Kostenbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Kostenbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Kasım 2009 yılında Leonding Alt.

30 Mart 2011 yılında Donau Linz J.

23 Ocak 2014 yılında St. Florian Jgd

15 Temmuz 2014 yılında Ried Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında FAL U15

1 Temmuz 2016 yılında FAL U16

1 Temmuz 2017 yılında LASK Juniors OÖ

2 Temmuz 2018 yılında Admira Wacker

1 Ağu 2020 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2021 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Berlin

31 Aralık 2022 yılında A. Klagenfurt

Marcel Kostenbauer kimdir

Marcel Kostenbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Kostenbauer şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASKÖ Donau Linz (09/2009-), ASKÖ Leonding, Union St. Florian, SV Ried, LASK Linz

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Marcel Kostenbauer nereli

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