Moritz Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moritz Berg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moritz Berg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moritz Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moritz Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moritz Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moritz Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moritz Berg 7 Ağu 2003 tarihinde Stendal şehrinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moritz Berg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Moritz Berg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moritz Berg'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moritz Bergboyu ve yaşı kaç

Moritz Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moritz Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Moritz Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moritz Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2021 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Moritz Berg kimdir

Moritz Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moritz Berg şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FC Lok Stendal, 1.FC Magdeburg, VfL Wolfsburg (-2021), 1.FC Magdeburg (2021-2022)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moritz Berg nereli

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