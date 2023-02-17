Sebastian Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Soto 28 Temmuz 2000 tarihinde Carlsbad, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Guerra Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Soto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Sebastian Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Soto'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Soto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sebastian9Soto

http://www.instagram.com/sebastian.soto9/

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Sebastian Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında RSL Academy

29 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2019 yılında Hannover

28 Temmuz 2020 yılında Norwich

26 Ağu 2020 yılında Telstar

21 Ocak 2021 yılında Norwich

3 Temmuz 2021 yılında FC Porto B

25 Ocak 2022 yılında Norwich

26 Ocak 2022 yılında Livingston FC

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

25 Ağu 2022 yılında A. Klagenfurt

Sebastian Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Soto şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Soto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Diego Surf Club, Real Salt Lake City (2016-2018), Hannover 96 (2018-2019)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 19 numaralı formasıyla 16 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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