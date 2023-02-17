Michael Blauensteiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Blauensteiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Blauensteiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Blauensteiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Blauensteiner 11 Şubat 1995 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Blauensteiner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Michael Blauensteiner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Blauensteiner'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Blauensteiner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/bluesito_/

Michael Blauensteiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Blauensteiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Blauensteiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Blauensteiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Stadlau Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında AKA Austria U19

1 Temmuz 2012 yılında A. Vienna Res.

20 Ocak 2017 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2019 yılında Austria Wien

26 Temmuz 2019 yılında Suduva

31 Aralık 2019 yılında Austria Wien

1 Ocak 2020 yılında Young Violets

1 Ağu 2020 yılında SKN St. Pölten

6 Ağu 2021 yılında A. Klagenfurt

Michael Blauensteiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Blauensteiner şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Austria Wien (2003-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.