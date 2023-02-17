Nicolas Binder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Binder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Binder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Binder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Binder 13 Ocak 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Binder Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Skylar yapmaktadır. Nicolas Binder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Binder'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Binder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Binder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Binder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Binder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2020 yılında Rapid Wien II

27 Ocak 2023 yılında A. Klagenfurt

Nicolas Binder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Binder şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Union Mauer (2008-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.