Nicolas Wimmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Wimmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Wimmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Wimmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Wimmer 15 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Wimmer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Nicolas Wimmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Wimmer'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Wimmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Wimmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Wimmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Wimmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mayıs 2003 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında OÖ U15

1 Temmuz 2010 yılında OÖ U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2012 yılında ASKÖ Donau Linz

1 Temmuz 2016 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2017 yılında ASKÖ Donau Linz

1 Temmuz 2017 yılında Vorwärts Steyr

8 Şubat 2021 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında A. Klagenfurt

Nicolas Wimmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Wimmer şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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