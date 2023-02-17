Fabian Miesenbock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Miesenbock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Miesenbock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Miesenbock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Miesenbock 7 Temmuz 1993 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Miesenbock Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Fabian Miesenbock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Fabian Miesenbock'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabian Miesenbock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Miesenbock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Miesenbock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Miesenbock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2008 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2011 yılında SC/ESV Parndorf

1 Ocak 2013 yılında A. Klagenfurt

15 Ağu 2016 yılında LASK

1 Temmuz 2017 yılında Wiener Neustadt

2 Temmuz 2018 yılında Spartak Trnava

5 Temmuz 2019 yılında SV Mattersburg

5 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2020 yılında A. Klagenfurt

Fabian Miesenbock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Miesenbock şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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