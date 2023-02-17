Matthew Durrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Durrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matthew Durrans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matthew Durrans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matthew Durrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Durrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Durrans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Durrans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Durrans 10 Aralık 1998 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kanada,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Richard Wordsworth Durrans şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Durrans Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISAR Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Matthew Durrans, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Durrans'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matthew Durransboyu ve yaşı kaç

Matthew Durrans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Durrans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Matthew Durrans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Durrans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2015 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2016 yılında Deisenhofen U19

1 Temmuz 2017 yılında VfR Garching

1 Ocak 2019 yılında 1860 München II

31 Temmuz 2020 yılında 1860 München

6 Temmuz 2021 yılında FC Edmonton

29 Ocak 2022 yılında FC Pipinsried

14 Temmuz 2022 yılında Klagenfurt II

1 Ocak 2023 yılında A. Klagenfurt

Matthew Durrans kimdir

Matthew Durrans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Durrans şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV 1860 München, FC Deisenhofen

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Matthew Durrans nereli

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