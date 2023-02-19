Cristian Tovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Tovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Tovar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Tovar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Tovar 6 Mayıs 1998 tarihinde Villavicencio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Camilo Tovar Angola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Tovar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Cristian Tovar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cristian Tovar'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Tovar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Tovar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Tovar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Tovar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Pasto

Cristian Tovar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Tovar şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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