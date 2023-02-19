Camilo Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Ayala 23 Haziran 1986 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Ayala Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Ayala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Ayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 31 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Camilo Ayala'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2010 yılında CD La Equidad

1 Mart 2011 yılında CD América

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2013 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2014 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2015 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2016 yılında CD América

1 Ocak 2018 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2018 yılında Deportivo Pasto

Camilo Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Ayala şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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