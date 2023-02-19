Matheo Castano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheo Castano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheo Castano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheo Castano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheo Castano 15 Nisan 1999 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Matheo Castaño Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheo Castano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Matheo Castano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matheo Castano'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheo Castano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheo Castano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheo Castano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheo Castano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

13 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Matheo Castano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheo Castano şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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