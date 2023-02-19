Yilson Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yilson Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yilson Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yilson Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yilson Rosales 9 Aralık 2000 tarihinde El Bagre şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yilson David Rosales Guerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yilson Rosales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yilson Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yilson Rosales'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yilson Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yilson Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yilson Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yilson Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Correcaminos II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

Yilson Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yilson Rosales şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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