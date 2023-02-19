Victor Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Yanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Yanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Yanez 2 Aralık 1998 tarihinde Necoclí şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Hugo Yánez Borja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Yanez Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Yanez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Yanez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Yanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Yanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Yanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Yanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Deportivo Pasto

Victor Yanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Yanez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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