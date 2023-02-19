Juan Villota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Villota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Villota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Villota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Villota 18 Şubat 1992 tarihinde Pasto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Villota Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Villota Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Juan Villota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Villota'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Villota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Villota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Villota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Villota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2016 yılında Patriotas

1 Ocak 2017 yılında Oriente P.

1 Temmuz 2017 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

Juan Villota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Villota şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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