Victor Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Cabezas 2 Kasım 1997 tarihinde San Juan de Pasto şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Andrés Cabezas Vergel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Cabezas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Cabezas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Victor Cabezas'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Pasto

14 Ocak 2021 yılında Atlético FC

30 Haziran 2021 yılında Deportivo Pasto

Victor Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Cabezas şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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