Joffre Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joffre Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joffre Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joffre Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joffre Escobar 24 Ekim 1996 tarihinde Urdaneta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joffré Andrés Escobar Moyano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joffre Escobar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joffre Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joffre Escobar'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joffre Escobar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joffreandresescobar/

http://www.facebook.com/andreee3

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Joffre Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joffre Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Joffre Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joffre Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2011 yılında Independ. U20

31 Ocak 2012 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2013 yılında Dep. Cuenca

24 Şubat 2015 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2015 yılında Dep. Cuenca

30 Mart 2016 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2016 yılında Dep. Cuenca

11 Temmuz 2017 yılında Fuerza Amarilla

31 Ocak 2019 yılında CD América

16 Temmuz 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

20 Şubat 2021 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Huachipato

8 Mart 2022 yılında U. San Martín

7 Temmuz 2022 yılında Huachipato

8 Temmuz 2022 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

5 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Joffre Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joffre Escobar şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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