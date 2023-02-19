Darwin Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Lopez 10 Şubat 1992 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Guillermo López Tobías şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Lopez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Darwin Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Expreso Rojo

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

1 Temmuz 2015 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2016 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Jaguares FC

12 Ocak 2021 yılında Atlético Huila

1 Ağu 2021 yılında Patriotas

5 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Darwin Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Lopez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.