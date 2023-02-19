Gilberto Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilberto Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilberto Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilberto Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilberto Garcia 27 Ocak 1987 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gilberto García Olarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilberto Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gilberto Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gilberto Garcia'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gilberto Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilberto Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gilberto Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilberto Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2007 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2007 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2008 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2009 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2009 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2010 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2011 yılında Deportivo Pasto

30 Haziran 2012 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2013 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2013 yılında Real Valladolid

31 Aralık 2013 yılında Once Caldas

31 Ocak 2014 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2014 yılında Once Caldas

1 Ocak 2015 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2017 yılında Once Caldas

31 Aralık 2017 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

5 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

4 Ocak 2021 yılında Pereira

4 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Gilberto Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilberto Garcia şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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