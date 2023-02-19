Mateo Garavito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Garavito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Garavito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Garavito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Garavito 24 Ekim 2000 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Mateo Garavito Peláez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Garavito Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mateo Garavito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Garavito'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Garavito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Garavito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Garavito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Garavito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Uni. Popayán

1 Ocak 2019 yılında Quindío

11 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Mateo Garavito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Garavito şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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