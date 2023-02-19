Edwar Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwar Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwar Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwar Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwar Lopez 9 Mart 1995 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwar Manuel López Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwar Lopez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Edwar Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edwar Lopez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwar Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwar Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwar Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwar Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lusitano VRSA

1 Ocak 2017 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

27 Kasım 2018 yılında Estudiantes

9 Ocak 2020 yılında Argentinos Jrs.

21 Ocak 2021 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında Indep. Medellín

14 Temmuz 2022 yılında Once Caldas

27 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Edwar Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwar Lopez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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