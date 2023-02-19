Pedro Valoyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Valoyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Valoyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Valoyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Valoyes 18 Mayıs 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Ángel Valoyes Rojano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Valoyes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Valoyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Valoyes'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Valoyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Valoyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Valoyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Valoyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2021 yılında Once Caldas

13 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

Pedro Valoyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Valoyes şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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