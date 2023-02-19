Jerson Malagon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerson Malagon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jerson Malagon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jerson Malagon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jerson Malagon 26 Haziran 1993 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jerson Andrés Malagón Piracún şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jerson Malagon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Jerson Malagon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jerson Malagon'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jerson Malagon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jerson Malagon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jerson Malagon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jerson Malagon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2017 yılında Tigres FC

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Ocak 2019 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

8 Ocak 2021 yılında CD América

3 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2022 yılında CD América

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Pasto

Jerson Malagon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jerson Malagon şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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