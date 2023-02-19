Alvaro Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Montano 14 Eylül 2000 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro José Montaño Loango şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Montano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Montano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Montano'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

9 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Alvaro Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Montano şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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