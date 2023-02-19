Juan Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Roa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Roa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Roa 14 Kasım 1994 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Roa Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Roa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vidalagente yapmaktadır. Juan Roa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Roa'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Roa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Roa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Roa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Roa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cortuluá

1 Ocak 2017 yılında Junior FC

4 Ocak 2018 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2019 yılında Cortuluá

16 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Juan Roa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Roa şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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