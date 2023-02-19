Johan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Caicedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Caicedo 12 Mart 2004 tarihinde Santa Barbara şehrinde doğmuştur.  Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Caicedo Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Caicedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Johan Caicedo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Caicedo'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Caicedoboyu ve yaşı kaç

Johan Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Pasto

Johan Caicedo kimdir

Johan Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Caicedo şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johan Caicedo nereli

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