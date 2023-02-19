Santiago Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Gomez 27 Mayıs 1998 tarihinde Pasto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gómez Realpe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Gomez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Gomez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Santiago Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Atlántico

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

25 Ağu 2022 yılında Deportivo Pasto

Santiago Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Gomez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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