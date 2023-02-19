Christian Mafla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Mafla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Mafla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Mafla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Mafla 15 Ocak 1993 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Camilo Mafla Rebellón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Mafla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Christian Mafla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian Mafla'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Mafla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Mafla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Mafla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Mafla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD América

14 Şubat 2013 yılında Sud America

21 Temmuz 2013 yılında Olimpo

1 Ocak 2014 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2021 yılında New England

16 Nisan 2021 yılında Revolution II

31 Aralık 2021 yılında New England

4 Şubat 2022 yılında Deportivo Cali

27 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Christian Mafla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Mafla şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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