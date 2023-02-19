Adrian Estacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Estacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Estacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Estacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Estacio 20 Nisan 1998 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Estacio Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Estacio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Estacio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Estacio'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Estacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Estacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Estacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Estacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Once Caldas

9 Şubat 2022 yılında Deportivo Pasto

Adrian Estacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Estacio şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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