Jesus Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Figueroa 13 Şubat 1996 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Antonio Figueroa Olaya şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Figueroa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Jesus Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jesus Figueroa'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Quindío

4 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Jesus Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Figueroa şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.