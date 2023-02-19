Didier Pino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didier Pino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didier Pino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didier Pino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didier Pino 19 Ağu 1995 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Didier Jair Pino Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didier Pino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Didier Pino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Didier Pino'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Didier Pino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Didier Pino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Didier Pino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didier Pino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Quindío

17 Ocak 2022 yılında CD América

4 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2023 yılında CD América

Didier Pino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didier Pino şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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