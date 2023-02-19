Carlos Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Hidalgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Hidalgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Hidalgo 25 Nisan 1986 tarihinde Pasto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel Hidalgo Cadenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Hidalgo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Carlos Hidalgo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Hidalgo'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Hidalgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Hidalgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Hidalgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Hidalgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2005 yılında Quindío

1 Ocak 2006 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2006 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2008 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2008 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2008 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2010 yılında Indep. Santa Fe

1 Ağu 2010 yılında Deportivo Pasto

9 Şubat 2012 yılında Guaraní

9 Ocak 2013 yılında A. Bucaramanga

30 Ocak 2014 yılında Lobos BUAP

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

12 Ocak 2015 yılında Real Potosí

1 Ocak 2016 yılında Sonsonate

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

Carlos Hidalgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Hidalgo şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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