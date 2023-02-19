Willian Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willian Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willian Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willian Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willian Ordonez 2 Şubat 2004 tarihinde Los Andes şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Willian Felipe Ordóñez Landazury şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willian Ordonez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Willian Ordonez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Willian Ordonez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Willian Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willian Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Willian Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willian Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Willian Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willian Ordonez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.