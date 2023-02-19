Yeison Tolosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Tolosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Tolosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Tolosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Tolosa 12 Haziran 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Andrés Tolosa Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Tolosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Yeison Tolosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeison Tolosa'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yeison Tolosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Tolosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeison Tolosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Tolosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Cali

18 Temmuz 2022 yılında Deportivo Pasto

Yeison Tolosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Tolosa şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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