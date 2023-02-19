Billy Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Billy Arce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Billy Arce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Billy Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Arce 12 Temmuz 1998 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Billy Vladimir Arce Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Arce Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billy Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Billy Arce'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billy Arceboyu ve yaşı kaç

Billy Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Billy Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Independiente

7 Ağu 2018 yılında Brighton

8 Ağu 2018 yılında Extremadura

9 Ocak 2019 yılında Brighton

5 Şubat 2019 yılında CS Emelec

2 Haziran 2019 yılında Brighton

24 Temmuz 2019 yılında Barcelona SC

23 Ocak 2020 yılında Brighton

24 Ocak 2020 yılında LDU Quito

31 Aralık 2021 yılında Brighton

8 Mart 2022 yılında Independiente

20 Temmuz 2022 yılında Peñarol

5 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Billy Arce kimdir

Billy Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Arce şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSCD La Paz (-9/2009, 1/2010-9/2010, 1/2011-9/2011), CSCD Fedeguayas (9/2009-12/2009, 9/2010-12/2010, 9/2011-12/2011), CS Emelec (7/2012-9/2013)

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Billy Arce nereli

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