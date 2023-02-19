Daniel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Moreno 17 Ocak 1995 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Moreno Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Daniel Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Moreno'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielmoreno1701

Daniel Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barranquilla FC

1 Temmuz 2018 yılında Junior FC

6 Temmuz 2021 yılında Deportes Tolima

11 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

5 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Daniel Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Moreno şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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