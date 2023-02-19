Diego Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Martinez 29 Kasım 1989 tarihinde La Tebaida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Martínez Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Martinez'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2012 yılında Sucre FC

1 Ocak 2013 yılında Jaguares FC

29 Şubat 2016 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2017 yılında Patriotas

1 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Quindío

31 Aralık 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2020 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

Diego Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Martinez şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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