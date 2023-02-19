Eduar Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduar Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduar Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduar Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduar Caicedo 23 Nisan 1995 tarihinde Puerto Concordia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eduar Hernán Caicedo Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduar Caicedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Eduar Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduar Caicedo'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduar Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduar Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduar Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduar Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2016 yılında Cortuluá

30 Haziran 2017 yılında Deportivo Cali

5 Ağu 2019 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2019 yılında Deportivo Cali

7 Temmuz 2021 yılında Deportes Tolima

31 Ocak 2023 yılında Deportivo Pasto

Eduar Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduar Caicedo şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eduar Caicedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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