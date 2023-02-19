Dairon Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dairon Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dairon Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dairon Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dairon Mosquera 23 Haziran 1992 tarihinde Bojayá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dairon Mosquera Chaverra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dairon Mosquera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Dairon Mosquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dairon Mosquera'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dairon Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dairon Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dairon Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dairon Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Cortuluá

1 Ocak 2013 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2013 yılında Cortuluá

1 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2018 yılında Pachuca

7 Temmuz 2018 yılında Olimpia

31 Aralık 2018 yılında Pachuca

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2019 yılında Pachuca

7 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

Dairon Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dairon Mosquera şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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