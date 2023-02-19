Kelvin Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Osorio 29 Ekim 1993 tarihinde Florencia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin David Osorio Antury şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Osorio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Kelvin Osorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kelvin Osorio'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kelvin Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2014 yılında Uni. Popayán

31 Aralık 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2018 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Indep. Santa Fe

24 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

Kelvin Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Osorio şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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