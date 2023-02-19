Julian Millan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Millan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Millan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Millan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Millan 27 Mart 1998 tarihinde Bugalagrande şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Camilo Millán Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Millan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Julian Millan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Santa Fe futbol takımında oynamaktadır. Independiente Santa Fe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Millan'nin Independiente Santa Fe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Millan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Millan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Millan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Millan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Llaneros FC

31 Aralık 2018 yılında Cortuluá

3 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Cortuluá

1 Ocak 2023 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2023 yılında Cortuluá

Julian Millan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Millan şuan Independiente Santa Fe takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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